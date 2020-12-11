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Верещук: ми маємо бути готовими до від'їзду наших лікарів за кордон

Верещук: ми маємо бути готовими до від'їзду наших лікарів за кордон

Київ • УНН

 • 10558 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна має бути готовою до від'їзду лікарів за кордон. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат Ірина Верещук, передає УНН.

Вітчизняні лікарі можуть прийняти рішення на користь іншої держави через наднизькі заробітні плати в Україні, пояснила нардеп.

"Я чула Степанова (Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, - ред.) у п'ятницю з трибуни ВР під час години запитань до уряду, і його виступ був досить критичним. Він чітко зазначив, що тих зарплат і навіть закладених грошей в держбюджет на наступний рік на виплату усіх необхідних заробітних плат і їх підняття не вистачить. Він навіть занадто емоційно називав прізвище лікаря і говорив про те, що 5-7 тис. грн - це не ті гроші, про які ми можемо говорити. І це на тлі того, що Польща, наприклад, не буде робити нострифікацію дипломів наших лікарів, і на період пандемії дозволить в'їхати українським лікарям і медперсоналу в Польщу на роботу.

Відтак, ми маємо готуватися до того, що лікарі прийматимуть рішення на користь іншої держави", - каже Верещук.

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