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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76049 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100082 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116328 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151373 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199386 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195206 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282773 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 333151 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Верещук: мы должны быть готовыми к отъезду наших врачей за границу

Верещук: мы должны быть готовыми к отъезду наших врачей за границу

Киев  •  УНН

 • 10547 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина должна быть готова к отъезду врачей за границу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

Отечественные врачи могут принять решение в пользу другого государства из-за сверхнизких заработных плат в Украине, объяснила нардеп.

"Я слышала Степанова (Максим Степанов, министр здравоохранения, - ред.) в пятницу с трибуны ВР во время часа вопросов к правительству, и его выступление было весьма критичным. Он четко отметил, что тех зарплат и даже заложенных денег в госбюджете на следующий год на выплату всех необходимых заработных плат и их поднятия не хватит. Он даже слишком эмоционально называл фамилию врача и говорил о том, что 5-7 тыс. грн - это не те деньги, о которых мы можем говорить. И это на фоне того, что Польша, например, не будет делать нострификации дипломов наших врачей, и на период пандемии позволит въехать украинским врачам и медперсоналу в Польшу на работу.

Поэтому мы должны готовиться к тому, что врачи будут принимать решение в пользу другого государства", - говорит Верещук.

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