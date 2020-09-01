Верещук має всі шанси перемогти у другому турі столичних виборів - Дубінський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський прокоментував шанси своєї колеги Ірини Верещук стати мером Києва. Свою думку він озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"По Київській області ми зараз розраховуємо на результат 30-35%. По Києву я розраховую на те, що Ірина зможе поборотися за вихід у другий тур. Якщо вона вийде у другий тур, то у неї є всі шанси перемогти", - сказав Дубінський.
Також він прокоментував ймовірність перемоги інших кандидатів від "Слуги народу" на посади мерів українських міст, і розповів, що для цього потрібно.
"Ці кандидати повинні реально займатися своєю виборчою кампанією, бути залучені у проблеми громад, до яких вони звертаються за довірою. Ці кандидати у мери повинні показати, що вони готові стати альтернативою, яка буде давати людям можливість отримувати якісні послуги", - додав депутат.
Як писав УНН, за словами політологів, чинний мер Києва Віталій Кличко буде втрачати свій рейтинг, адже є дуже багато незадоволених його роботою на посаді.