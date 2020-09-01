Верещук имеет все шансы победить во втором туре столичных выборов - Дубинский

"По Киевской области мы сейчас рассчитываем на результат 30-35%. По Киеву я рассчитываю на то, что Ирина сможет побороться за выход во второй тур. Если она выйдет во второй тур, то у нее есть все шансы победить", - сказал Дубинский.

Также он прокомментировал вероятность победы других кандидатов от "Слуги народа" на должности мэров украинских городов, и рассказал, что для этого нужно.

"Эти кандидаты должны реально заниматься своей избирательной кампанией, быть вовлечены в проблемы общин, к которым они обращаются за доверием. Эти кандидаты в мэры должны показать, что они готовы стать альтернативой, которая будет давать людям возможность получать качественные услуги", - добавил депутат.

Как писал УНН, по словам политологов, действующий мэр Киева Виталий Кличко будет терять свой рейтинг, ведь очень много недовольных его работой в должности.