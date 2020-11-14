Верещук: карантин вихідного дня не врятує

"Введення такого карантину це обов’язково шкода для бізнесу, ми розуміємо, що це шкода для наших малих і середніх підприємців. Ми розуміємо, що кількість людей, які втратили роботу буде зростати в геометричній прогресії. І не розуміємо натомість, який ефект буде забезпечено, якщо такий карантин буде введено і дотримано", - сказала вона.

Також Верещук звернула увагу на те, що такі кроки можуть виявитися цілком невиправданими.

"Чи це буде розрив ланцюжка інфекції, я не інфекціоніст і не можу сказати, але те, що я читаю і чую від спеціалістів, від експертів, від інфекціоністів, говорить про те, що, на жаль, карантин вихідного дня не врятує ситуацію. А якщо зважити і покласти на терези економічний мінус від введення такого карантину і ймовірний ефект щодо розриву ланцюжка інфекції, це неспівставно", - зауважила вона.

Верещук наголосила на тому, що зараз головною вимогою до уряду є розробка чіткого плану.

"Ті розумні кроки, які будуть базуватися у тому числі на світових практиках, на забезпеченні карантинних заходів і звичайно адаптивні кроки з бізнесом, з малими підприємцями, щоб не наносити ще більшої шкоди ніж користі саме такими карантинними обмежувальними заходами", - прокоментувала вона.

Верещук додала, що карантин вихідного дня повинен бути форс-мажорною обставиною у питаннях пов’язаних із підтримкою від держави.

"Ми звертаємося зараз до уряду тому що розуміємо, що це головна їхня відповідальність. Можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною, бо так виходить, що карантин вихідного дня для орендодавців не вважається форс-мажорною обставиною, а відтак вони будуть вимагати сплату за оренду приміщень. Наприклад, програму гарантій, де до 80% кредиту буде покриватися державою - це теж є зараз в розробленні - компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм, це все треба обговорювати,є пропозиції. Але як ви розумієте, їх потрібно обговорювати швидко, а рішення мають прийматися ще швидше", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук виступила проти карантину вихідного дня та касових апаратів для ФОПів.