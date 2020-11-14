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Верещук: карантин выходного дня не спасет

Верещук: карантин выходного дня не спасет

Киев  •  УНН

 • 15739 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Карантин выходного дня может нанести значительный ущерб бизнесу и при этом не спасти от распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

"Введение такого карантина это обязательно вред для бизнеса, мы понимаем, что это вред для наших малых и средних предпринимателей. Мы понимаем, что количество людей, которые потеряли работу будет расти в геометрической прогрессии. И не понимаем вместо этого, какой эффект будет обеспечен, если такой карантин будет введен и соблюден", - сказала она.

Также Верещук обратила внимание на то, что такие шаги могут оказаться вполне неоправданными.

"Будет ли это разрыв цепочки инфекции, я не инфекционист и не могу сказать, но то, что я читаю и слышу от специалистов, от экспертов, от инфекционистов, говорит о том, что, к сожалению, карантин выходного дня не спасет ситуацию. А если учесть и положить на весы экономический минус от введения такого карантина и вероятный эффект по разрыву цепочки инфекции, это несопоставимо", - отметила она.

Верещук отметила, что сейчас главным требованием к правительству является разработка четкого плана.

"Те умные шаги, которые будут базироваться в том числе на мировых практиках, на обеспечении карантинных мероприятий и конечно адаптивные шаги с бизнесом, с малыми предпринимателями, чтобы не наносить еще больший вред чем пользы именно такими карантинными ограничительными мерами", - прокомментировала она.

Верещук добавила, что карантин выходного дня должен быть форс-мажорным обстоятельством в вопросах связанных с поддержкой от государства.

"Мы обращаемся сейчас к правительству потому что понимаем, что это главная их ответственность. Возможность применения механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством, потому что так получается, что карантин выходного дня для арендодателей нельзя считать форс-мажорным обстоятельством, а потому они будут требовать уплату за аренду помещений. Например, программу гарантий, где до 80% кредита будет покрываться государством - это тоже сейчас в разработке - компенсация части зарплат работников в связи с простоем, это все надо обсуждать, есть предложения. Но как вы понимаете, их нужно обсуждать быстро, а решения должны приниматься еще быстрее", - подытожила она.

Напомним, ранее Ирина Верещук выступила против карантина выходного дня и кассовых аппаратов для ФЛП.

Украинские Национальные Новости

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