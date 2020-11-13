Верещук закликала уряд не гнати бізнес у тінь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Бізнес піде в тінь, якщо уряд не надасть йому реальної підтримки. Про це заявила народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі “POLITEKA ONLINE”, передає УНН.
Зокрема вона проти фіскалізації малих підприємців.
“Давайте подивимося, що насправді відбувається. Ви же бачите щодня виступи ФОПів, які дуже голосно кажуть про те, що запровадження обов’язкових РРО для другої і четвертої категорії ФОПів з 1 січня 2021 року — це обтяжливо. Особливо для мікропідприємців. Для тих, хто виявися не готовим до запровадження таких фіскальних заходів”, — розповіла вона.
Верещук зауважила, що починати треба з контролю митних пунктів пропуску — це набагато легше, аніж зосереджувати увагу на кожному представнику малого бізнесу.
"ФОПи не готові до такої фіскалізації. Ви тільки собі уявіть, у нас, наприклад, 230 пунктів пропуску в Україні і 1,5 млн точок, де працюють ФОПи на спрощеній системі оподаткування. Скажіть, будь ласка, що легше проконтролювати: 230 митних переходів на предмет контрабанди, а контрабанда у нас на сьогодні оцінюється до 15 млрд дол. втрат щорічно до бюджету, чи оцих мікроФОПів?“, — прокоментувала вона.
На думку нардепа, необачні заходи влади призведуть до вимушеної тінізації, адже у підприємців не буде інших варіантів.
“Моя пропозиція, все-таки, і зараз я звертаюся до Кабінету міністрів і тих, від кого це залежить, — люди, давайте сядемо і подумаємо, як зробити так, щоб насправді допомогти, бо люди підуть в тінь — я переконана”, — наголосила Верещук.
Нагадаємо, Верещук виступила проти фіскалізації бізнесу та запровадження в країні карантину вихідного дня.