Верещук закликала уряд не гнати бізнес у тінь

Зокрема вона проти фіскалізації малих підприємців.

“Давайте подивимося, що насправді відбувається. Ви же бачите щодня виступи ФОПів, які дуже голосно кажуть про те, що запровадження обов’язкових РРО для другої і четвертої категорії ФОПів з 1 січня 2021 року — це обтяжливо. Особливо для мікропідприємців. Для тих, хто виявися не готовим до запровадження таких фіскальних заходів”, — розповіла вона.

Верещук зауважила, що починати треба з контролю митних пунктів пропуску — це набагато легше, аніж зосереджувати увагу на кожному представнику малого бізнесу.

"ФОПи не готові до такої фіскалізації. Ви тільки собі уявіть, у нас, наприклад, 230 пунктів пропуску в Україні і 1,5 млн точок, де працюють ФОПи на спрощеній системі оподаткування. Скажіть, будь ласка, що легше проконтролювати: 230 митних переходів на предмет контрабанди, а контрабанда у нас на сьогодні оцінюється до 15 млрд дол. втрат щорічно до бюджету, чи оцих мікроФОПів?“, — прокоментувала вона.

На думку нардепа, необачні заходи влади призведуть до вимушеної тінізації, адже у підприємців не буде інших варіантів.

“Моя пропозиція, все-таки, і зараз я звертаюся до Кабінету міністрів і тих, від кого це залежить, — люди, давайте сядемо і подумаємо, як зробити так, щоб насправді допомогти, бо люди підуть в тінь — я переконана”, — наголосила Верещук.

Нагадаємо, Верещук виступила проти фіскалізації бізнесу та запровадження в країні карантину вихідного дня.