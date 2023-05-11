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Верещук анонсувала ухвалення невдовзі рішення про резерв держслужбовців для роботи на деокупованих територіях

Верещук анонсувала ухвалення невдовзі рішення про резерв держслужбовців для роботи на деокупованих територіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Проект постанови щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях невдовзі буде ухвалений. Про це повідомила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час презентації освітніх програм для підготовки кадрового резерву із питань реінтеграції Криму, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я дякую всім, хто долучився до напрацювання проекту постанови. Вона невдовзі буде прийнята. Але практична реалізація формування кадрового резерву розпочинається вже», - розповіла Верещук.

Вона зазначила, що потрібні десятки тисяч спеціалістів.

«Які будуть вмотивовані та патріотичні. Держава має дати їм зрозумілу мотиваційну лінійку. Вони мають розуміти, що якщо вони поїдуть туди, що вони будуть робити, за які гроші, що держава їм гарантує в якості безпеки перебування», - сказала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук заявляла, що "вже зараз" слід готувати спеціалістів для роботи на Кримському півострові.

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