Верещук анонсировала принятие вскоре решения о резерве госслужащих для работы на деоккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Проект постановления о создании резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях вскоре будет принят. Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время презентации образовательных программ для подготовки кадрового резерва по вопросам реинтеграции Крыма, передает корреспондент УНН.
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«Я благодарю всех, кто присоединился к наработке проекта постановления. Оно вскоре будет принято. Но практическая реализация формирования кадрового резерва начинается уже», - рассказала Верещук.
Она отметила, что нужны десятки тысяч специалистов.
«Которые будут мотивированы и патриотичны. Государство должно дать им понятную мотивационную линейку. Они должны понимать, что если они поедут туда, что они будут делать, за какие деньги, что государство им гарантирует в качестве безопасности пребывания», - сказала Верещук.
Дополнение
Ранее Верещук заявляла, что "уже сейчас" следует готовить специалистов для работы на Крымском полуострове.