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Верещук анонсировала принятие вскоре решения о резерве госслужащих для работы на деоккупированных территориях

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Проект постановления о создании резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях вскоре будет принят. Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время презентации образовательных программ для подготовки кадрового резерва по вопросам реинтеграции Крыма, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я благодарю всех, кто присоединился к наработке проекта постановления. Оно вскоре будет принято. Но практическая реализация формирования кадрового резерва начинается уже», - рассказала Верещук.

Она отметила, что нужны десятки тысяч специалистов.

«Которые будут мотивированы и патриотичны. Государство должно дать им понятную мотивационную линейку. Они должны понимать, что если они поедут туда, что они будут делать, за какие деньги, что государство им гарантирует в качестве безопасности пребывания», - сказала Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук заявляла, что "уже сейчас" следует готовить специалистов для работы на Крымском полуострове.

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