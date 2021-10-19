“Верес” у грі в меншості обіграв “Чорноморець”

Деталі

Перші чверть години матчу пройшли в майже безперервних атаках одеської команди. На 15 хвилині після класного прострілу Авагімяна повинен був забивати Михайленко, але його удар головою з лінії воротарського вийшов неточним. У відповідь гості вразили ціль: різкою проникаючою передачею на всі 100 відсотків скористався Е. Пасіч, який переправив м’яч в сітку метрів з п’яти — 0:1.

Незабаром “Верес” залишився в меншості. Арбітр справедливо пред’явив червону картку Кучерову за дуже грубий прийом щодо Кадірі.

У другому таймі гості ще міцніше “зацементували” підходи до своїх воріт. Проте, “морякам” вдавалося періодично знаходити тріщини в моноліті. Але рахунок до кінця рахунок не змінився — 0:1.

Доповнення

“Верес” із 15 балами йде 9-м, а “Чорноморець” передостанній (6).