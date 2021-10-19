"Верес" в игре в меньшинстве обыграл "Черноморец"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Одесский "Черноморец" потерпел домашнее поражение от ровенского "Вереса" в поединке 11-го тура чемпионата Украины - Премьер-лиги (УПЛ), передает УНН со ссылкой на сайт "моряков".
Детали
Первые четверть часа матча прошли в почти непрерывных атаках одесской команды. На 15 минуте после классного прострела Авагимяна должен был забивать Михайленко, но его удар головой с линии вратарской вышел неточным. В ответ гости поразили цель: резкой проникающей передачей на все 100 процентов воспользовался Е. Пасич, который переправил мяч в сетку метров с пяти — 0: 1.
Вскоре “Верес” остался в меньшинстве. Арбитр справедливо предъявил красную карточку Кучерову за очень грубый прием по Кадири.
Во втором тайме гости еще крепче “зацементировали” подходы к своим воротам. Однако, “морякам” удавалось периодически находить трещины в монолите. Но счет до конца счет не изменился — 0: 1.
Дополнение
“Верес” с 15 баллами идет 9-м, а “Черноморец” предпоследний (6).