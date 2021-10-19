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2 марта, 17:42 • 108555 просмотра

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"Верес" в игре в меньшинстве обыграл "Черноморец"

"Верес" в игре в меньшинстве обыграл "Черноморец"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Одесский "Черноморец" потерпел домашнее поражение от ровенского "Вереса" в поединке 11-го тура чемпионата Украины - Премьер-лиги (УПЛ), передает УНН со ссылкой на сайт "моряков".

Детали

Первые четверть часа матча прошли в почти непрерывных атаках одесской команды. На 15 минуте после классного прострела Авагимяна должен был забивать Михайленко, но его удар головой с линии вратарской вышел неточным. В ответ гости поразили цель: резкой проникающей передачей на все 100 процентов воспользовался Е. Пасич, который переправил мяч в сетку метров с пяти — 0: 1.

Вскоре “Верес” остался в меньшинстве. Арбитр справедливо предъявил красную карточку Кучерову за очень грубый прием по Кадири.

Во втором тайме гости еще крепче “зацементировали” подходы к своим воротам. Однако, “морякам” удавалось периодически находить трещины в монолите. Но счет до конца счет не изменился — 0: 1.

Дополнение

“Верес” с 15 баллами идет 9-м, а “Черноморец” предпоследний (6).

Украинские Национальные Новости

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