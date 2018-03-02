"Верес" розірвав контракт із найкращим бомбардиром команди

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Нападник Михайло Сергійчук та НК “Верес” за згодою сторін припинили співпрацю. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.

У поточному чемпіонаті Сергійчук провів за “Верес” 20 поєдинків, в яких забив 6 голів. Однак в 2018 році футболіст випав з основи колективу після приходу на місток головного тренера білоруського фахівця Юрія Свіркова.

Раніше 26-річний уродженець рівненської області виступав за “Олімпік”, “Говерлу”, “Карпати”, “Миколаїв”, “Славутич” і “Ниву” Вінниця.

Додамо також, після 21-го туру рівненська команда займає 5-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 29 очок.

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