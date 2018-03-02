"Верес" разорвал контракт с лучшим бомбардиром команды

В текущем чемпионате Сергийчук провел за “Верес” 20 поединков, в которых забил 6 голов. Однако в 2018 году футболист выпал из основы коллектива после прихода на мостик главного тренера белорусского специалиста Юрия Свиркова.

Ранее 26-летний уроженец Ривненской области выступал за “Олимпик”, “Говерлу”, “Карпаты”, “Николаев”, “Славутич” и “Ниву” Винница.

Добавим также, после 21-го тура ровенская команда занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков.