Веніславський пояснив, чому Зеленський має право розпустити суддів КСУ

“Якщо трішки абстрагуватися і подивитися всю попередню діяльність Конституційного Суду України з питань повноважень Президента, є дуже цікава ухвала КСУ від 8 травня 1997 року. Номер, якщо не помиляюсь, 8-з. У цій ухвалі Конституційний Суд України сказав, що Президент має безпосереднє право втручатися в кризові ситуації і діяти відповідно до тих викликів, які виникають у державі й суспільстві для того, щоб забезпечити державний суверенітет, нацбезпеку, громадський порядок і права людини. Це абсолютно очевидно кризова ситуація. Абсолютно очевидно, що Конституційний Суд діяв всупереч інтересам держави і суспільства, чим він фактично закреслив свою власну легітимність”, - сказав Веніславський.

Він зазначив, що резонансне рішення Конституційного Суду щодо скасування низки антикорупційних положень українського законодавства є кризовою ситуацією, а тому Президент Зеленський має право розпустити КСУ і ці дії абсолютно адекватні.

“Вони продемонстрували і для суспільства, і для міжнародних партнерів, що Президент є чітким прихильником системної і нетерпимої боротьби з корупцією”, - додав Веніславський.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Загалом у Раді вже 13 законопроектів щодо КСУ, цього тижня їх розглядатимуть комітети.

Також нагадаємо, що Федір Веніславський заявив, що вирішити кризову ситуацію з КСУ допоможе відставка суддів.