Веніславський розповів про візит до КСУ, який пов’язують з демаршем суддів

“Так, я вчора в Конституційному Суді був, там є моє робоче місце, на яке я приходив. Я був в обідню перерву в Конституційному Суді, а судді, на скільки мені відомо з засобів масової інформації, заявили про те, що вони не бачать можливості розглядати питання зранку”, — розповів Веніславський.

Нагадаємо, проінформоване джерело в КСУ заявляло, що причиною зірваного засідання Конституційного Суду України стала поява представника Президента в КСУ Федора Веніславського, після якого три судді покинули засідання.

Як повідомлялося, Конституційний Суд України оголосив перерву у справі про тлумачення окремих положень Конституції України в питанні землі.

Нагадаємо, що раніше суддя КСУ заявив, що тлумачення положень Конституції не позбавить права власності громадян України на землю.