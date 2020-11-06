Веніславський розповів про візит до КСУ, який пов’язують з демаршем суддів

Веніславський розповів про візит до КСУ, який пов’язують з демаршем суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський, якого пов’язують з демаршем трьох суддів під час засідання у справі про тлумачення окремих положень Конституції України у питанні землі, заявив, що вчора був в КСУ на своєму робочому місці, проте в обідню перерву. Про це він розповів в коментарі журналісту УНН.
“Так, я вчора в Конституційному Суді був, там є моє робоче місце, на яке я приходив. Я був в обідню перерву в Конституційному Суді, а судді, на скільки мені відомо з засобів масової інформації, заявили про те, що вони не бачать можливості розглядати питання зранку”, — розповів Веніславський.
Нагадаємо, проінформоване джерело в КСУ заявляло, що причиною зірваного засідання Конституційного Суду України стала поява представника Президента в КСУ Федора Веніславського, після якого три судді покинули засідання.
Як повідомлялося, Конституційний Суд України оголосив перерву у справі про тлумачення окремих положень Конституції України в питанні землі.
Нагадаємо, що раніше суддя КСУ заявив, що тлумачення положень Конституції не позбавить права власності громадян України на землю.