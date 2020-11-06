Вениславский рассказал о визите в КСУ, который связывают с демаршем судей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, которого связывают с демаршем трех судей во время заседания по делу о толковании отдельных положений Конституции Украины в земельном вопросе, заявил, что вчера был в КСУ на своем рабочем месте, однако в обеденный перерыв. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.
"Да, я вчера в Конституционном Суде был, там есть мое рабочее место, на которое я приходил. Я был в обеденный перерыв в Конституционном Суде, а судьи, на сколько мне известно из средств массовой информации, заявили о том, что они не видят возможности рассматривать вопрос, утром", - рассказал Вениславский.
Напомним, информированный источник в КСУ заявлял, что причиной сорванного заседания Конституционного Суда Украины стало появление представителя Президента в КСУ Федора Вениславского, после которого три судьи покинули заседание.
Как сообщалось, Конституционный Суд Украины объявил перерыв по делу о толковании отдельных положений Конституции Украины в земельном вопросе.
Напомним, что ранее судья КСУ заявил, что толкование положений Конституции не лишит права собственности граждан Украины на землю.