Вениславский рассказал о визите в КСУ, который связывают с демаршем судей

"Да, я вчера в Конституционном Суде был, там есть мое рабочее место, на которое я приходил. Я был в обеденный перерыв в Конституционном Суде, а судьи, на сколько мне известно из средств массовой информации, заявили о том, что они не видят возможности рассматривать вопрос, утром", - рассказал Вениславский.

Напомним, информированный источник в КСУ заявлял, что причиной сорванного заседания Конституционного Суда Украины стало появление представителя Президента в КСУ Федора Вениславского, после которого три судьи покинули заседание.

Как сообщалось, Конституционный Суд Украины объявил перерыв по делу о толковании отдельных положений Конституции Украины в земельном вопросе.

Напомним, что ранее судья КСУ заявил, что толкование положений Конституции не лишит права собственности граждан Украины на землю.