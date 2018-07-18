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Венгер назвав помилкою проведені 22 роки в "Арсеналі"

Венгер назвав помилкою проведені 22 роки в "Арсеналі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Колишній головний тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер назвав свою головну помилку в кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на London Football.

"Можливо, робота тренером в "Арсеналі" протягом 22 років - це найбільша помилка. Я люблю багато подорожувати, але мені також подобається виклик. Іноді я був в'язнем власного виклику. Я відчуваю провину перед усіма, хто страждав через мене.

Специфіка моєї роботи полягає в тому, що я постійно приймаю рішення, які засмучують одних людей і радують інших. Працюючи зі складом з 25 осіб, доводиться залишати 14 з них поза грою щосуботи або вівторка. Також я відчуваю провину перед гравцями, до яких я так і не знайшов підходу, щоб допомогти їм реалізувати свій потенціал", - сказав француз.

Примітно, що фахівець очолював "канонірів" з 1996 по 2018 рік. Під його керівництвом лондонці стали триразовими чемпіонами Англії і семиразовими володарями Кубка країни.

Нагадаємо, що Венгер завершив свою роботу в "Арсеналі" лише цього літа. 

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