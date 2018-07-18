Венгер назвал ошибкой проведенные 22 года в "Арсенале"

"Возможно, работа тренером в "Арсенале" в течение 22 лет - это самая большая ошибка. Я люблю много путешествовать, но мне также нравится вызов. Иногда я был узником собственного вызова. Я чувствую вину перед всеми, кто страдал из-за меня.

Специфика моей работы заключается в том, что я постоянно принимаю решения, что огорчают одних людей и радуют других. Работая с составом из 25 человек, приходится оставлять 14 из них вне игры каждую субботу или вторник. Также я чувствую вину перед игроками, к которым я так и не нашел подхода, чтобы помочь им реализовать свой потенциал", - сказал француз.

Примечательно, что специалист возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год. Под его руководством лондонцы стали трехкратными чемпионами Англии и семикратными обладателями Кубка страны.

Напомним, что Венгер завершил свою работу в "Арсенале" только этим летом.