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Венесуельцям вперше за 15 років дозволили міняти валюту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Конституційна асамблея Венесуели дозволила громадянам обмінювати валюту. Влада розраховує, що цей захід послабить тиск на економіку в умовах інфляції, яка наближається до мільйона відсотків, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Відповідно до рішення асамблеї громадяни Венесуели зможуть купувати іноземну валюту в спеціальних відділеннях, які отримають державну ліцензію, повідомляє Reuters. В даний час покупка і продаж валюти інших країн карається відповідно до статті кримінального кодексу, а єдиним органом в країні, що має право обмінювати валюту, є Центральний банк.

Заборона на обмін валюти існувала в Венесуелі з 2003 року. Тоді поправки в законодавство були прийняті за ініціативою президента Уго Чавеса, який розраховував тим самим зупинити відтік капіталів з країни. Однак в підсумку це призвело до того, що венесуельські підприємства втратили валюту, якої потребували для закупівель з-за кордону.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що рівень інфляції у Венесуелі досягне 1 000 000% в кінці 2018 року. Про це йдеться в опублікованій заяві про економічну ситуацію в Західній півкулі.

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