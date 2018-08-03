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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30670 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94452 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121346 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129069 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167733 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152823 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Венесуэльцам впервые за 15 лет разрешили менять валюту

Венесуэльцам впервые за 15 лет разрешили менять валюту

Киев  •  УНН

 • 9631 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Конституционная ассамблея Венесуэлы разрешила гражданам обменивать валюту. Власти рассчитывают, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях инфляции, приближающейся к миллиону процентов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В соответствии с решением ассамблеи граждане Венесуэлы смогут приобретать иностранную валюту в специальных отделениях, которые получат государственную лицензию, сообщает Reuters. В настоящее время покупка и продажа валюты других стран карается в соответствии со статьей уголовного кодекса, а единственным органом в стране, имеющим право менять валюту, является Центральный банк.

Запрет на обмен валюты существовал в Венесуэле с 2003 года. Тогда поправки в законодательство были приняты по инициативе президента Уго Чавеса, который рассчитывал тем самым остановить уход капиталов из страны. Однако в итоге это привело к тому, что венесуэльские предприятия лишились валюты, в которой нуждались для закупок из-за рубежа.

Как сообщал УНН, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1 000 000% в конце 2018 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении об экономической ситуации в Западном полушарии.

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