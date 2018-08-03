Венесуэльцам впервые за 15 лет разрешили менять валюту

В соответствии с решением ассамблеи граждане Венесуэлы смогут приобретать иностранную валюту в специальных отделениях, которые получат государственную лицензию, сообщает Reuters. В настоящее время покупка и продажа валюты других стран карается в соответствии со статьей уголовного кодекса, а единственным органом в стране, имеющим право менять валюту, является Центральный банк.

Запрет на обмен валюты существовал в Венесуэле с 2003 года. Тогда поправки в законодательство были приняты по инициативе президента Уго Чавеса, который рассчитывал тем самым остановить уход капиталов из страны. Однако в итоге это привело к тому, что венесуэльские предприятия лишились валюты, в которой нуждались для закупок из-за рубежа.

Как сообщал УНН, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1 000 000% в конце 2018 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении об экономической ситуации в Западном полушарии.