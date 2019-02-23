Венесуельский президент порівняв колумбійського колегу з дияволом

“У нього обличчя ангела. Але я б пошарпав його за щоки і сказав: „Ти диявол, Іван Дуке, і ти не впораєшся з Венесуелою“... Геть звідси, диявол, геть, сатана!” — сказав Мадуро.

У суботу він також оголосив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією. Днем раніше віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес повідомила про тимчасове закриття трьох мостів, які пов’язують територію цієї республіки з Колумбією. Таке рішення було прийнято після того, як венесуельська опозиція оголосила про намір доставити з Колумбії гуманітарну допомогу. Уряд Венесуели наполягає, що допомога може бути надана тільки в рамках міжнародного права, і не має наміру пропускати зібрані опозицією вантажі через кордон.

Як повідомляв УНН, Венесуела вирішила закрити свій повітряний простір для комерційних рейсів.