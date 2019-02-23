Венесуела вирішила закрити свій повітряний простір для комерційних рейсів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Влада Венесуели вирішила закрити в суботу повітряний простір країни для комерційних рейсів. Про це повідомила газета El Nacional з посиланням на джерела, інформує УНН.
За їхніми даними, дозвіл на зліт є тільки у тих літаків, які використовує держава. Раніше уряд Венесуели закрив кордони з Колумбією і Бразилією.
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо неодноразово заявляв, що в країну 23 лютого прибуде іноземна гуманітарна допомога. Уряд Боліваріанської Республіки назвав цю ініціативу “дешевим шоу олігархії”.
Як зазначав УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією та не буде терпіти “підготовку нападу” зі сторони Боготи.