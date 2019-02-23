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Венесуела вирішила закрити свій повітряний простір для комерційних рейсів - ЗМІ

Венесуела вирішила закрити свій повітряний простір для комерційних рейсів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9091 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Влада Венесуели вирішила закрити в суботу повітряний простір країни для комерційних рейсів. Про це повідомила газета El Nacional з посиланням на джерела, інформує УНН.

За їхніми даними, дозвіл на зліт є тільки у тих літаків, які використовує держава. Раніше уряд Венесуели закрив кордони з Колумбією і Бразилією.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо неодноразово заявляв, що в країну 23 лютого прибуде іноземна гуманітарна допомога. Уряд Боліваріанської Республіки назвав цю ініціативу “дешевим шоу олігархії”.

Як зазначав УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією та не буде терпіти “підготовку нападу” зі сторони Боготи.

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