Мадуро: ми не можемо більше дивитися, як Колумбія готує напад на Венесуелу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією, інформує УНН.
“Я вирішив розірвати всі політичні і дипломатичні відносини з урядом Колумбії. Я даю вашим дипломатичним представникам 24 години на те, щоб покинути країну!” — повідомив він під час мітингу в Каракасі, трансляція якого велася на сторінці глави держави в Twitter.
Президент зазначив, що його адміністрація “була дуже терпляча по відношенню до Колумбії”. “Але ми не можемо більше дивитися, як Колумбія готує напад на Венесуелу”, — підкреслив він.
Нагадуємо, опозиція Венесуели і влада Колумбії повідомила про перехід на сторону демонстрантів кількох венесуельських силовиків.