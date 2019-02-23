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Мадуро: ми не можемо більше дивитися, як Колумбія готує напад на Венесуелу

Київ • УНН

 • 9790 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією, інформує УНН.

“Я вирішив розірвати всі політичні і дипломатичні відносини з урядом Колумбії. Я даю вашим дипломатичним представникам 24 години на те, щоб покинути країну!” — повідомив він під час мітингу в Каракасі, трансляція якого велася на сторінці глави держави в Twitter.

Президент зазначив, що його адміністрація “була дуже терпляча по відношенню до Колумбії”. “Але ми не можемо більше дивитися, як Колумбія готує напад на Венесуелу”, — підкреслив він.

Нагадуємо, опозиція Венесуели і влада Колумбії повідомила про перехід на сторону демонстрантів кількох венесуельських силовиків.

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