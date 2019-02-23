Мадуро: ми не можемо більше дивитися, як Колумбія готує напад на Венесуелу

“Я вирішив розірвати всі політичні і дипломатичні відносини з урядом Колумбії. Я даю вашим дипломатичним представникам 24 години на те, щоб покинути країну!” — повідомив він під час мітингу в Каракасі, трансляція якого велася на сторінці глави держави в Twitter.

Президент зазначив, що його адміністрація “була дуже терпляча по відношенню до Колумбії”. “Але ми не можемо більше дивитися, як Колумбія готує напад на Венесуелу”, — підкреслив він.

Нагадуємо, опозиція Венесуели і влада Колумбії повідомила про перехід на сторону демонстрантів кількох венесуельських силовиків.