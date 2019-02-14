Венесуела знову провела переговори про посилення зв'язків з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Віце-президент Венесуели з питань економіки та фінансів Тарек ель-Айссамі і посол Росії в Каракасі Володимир Заємскій обговорили зміцнення економічного співробітництва між країнами. Про це повідомило в середу МЗС республіки, інформує УНН.
“Цього вівторка в будівлі міністерства промисловості і національного виробництва віце-президент Тарек ель-Айссамі зустрівся з послом РФ в Венесуелі Володимиром Заємскім для зміцнення проектів з економічного співробітництва між двома країнами”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначає відомство, на зустрічі також був присутній міністр економіки і фінансів Венесуели Сімон Серпа.
За даними МЗС республіки, на цей момент між країнами підписано “261 угоду в сфері енергетики, промисловості і будівництва”.
Як повідомляв УНН, гуманітарна допомога, яку світове співтовариство направило венесуельському народу, складається з “прогнилих і заражених продуктів”. Таку думку висловив в середу президент Венесуели Ніколас Мадуро.