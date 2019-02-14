Венесуэла вновь провела переговоры об усилении связей с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и посол России в Каракасе Владимир Заемский обсудили укрепление экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщил в среду МИД республики, передает УНН.
“В этот вторник в здании министерства промышленности и национального производства вице-президент Тарек эль-Айссами встретился с послом РФ в Венесуэле Владимиром Заемским для укрепления проектов по экономическому сотрудничеству между двумя странами”, — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, на встрече также присутствовал министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа.
По данным МИД республики, к настоящему моменту между странами подписано “261 соглашение в сфере энергетики, промышленности и строительства”.
Как сообщал УНН, гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из “прогнивших и зараженных продуктов”. Такое мнение высказал в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро.