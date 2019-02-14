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Венесуела зібрала в ООН групу країн проти втручання ззовні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса на прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку оголосив про формування групи країн, яка буде захищати принципи, закладені в статуті міжнародної організації. Відеозапис виступу викладений в Twitter МЗС Венесуели, передає УНН.

Ця група виступає на підтримку рівноправності народів і їхнього права на самовизначення, суверенітету і рівноправності членів ООН, врегулювання конфліктів мирним шляхом. Країни виступають проти загроз застосування сили і погроз втручання у внутрішні справи.

Точний склад групи міністр не назвав, але поруч з ним стояли ще 16 осіб, в тому числі постпред Росії Василь Небензя.

“Ми переконані, що ці принципи порушуються, що створює загрозу миру і безпеці наших народів”, — заявив Арееаса. “Всі ми маємо право жити без загроз застосування сили і без односторонніх, незаконних заходів з примусу”, — додав дипломат.

У найближчі дні група займеться “підвищенням уваги” до небезпек, з якими зіткнулися держави, що уввійшли в групу, перш за все Венесуела. “Ми закликаємо країни-члени ООН приєднатися до нас в захисті міжнародного права — єдиної гарантії мирного співіснування людей”, — додав Арреаса.

Уряд Мадуро планує скликати конференцію в підтримку міжнародного права в Венесуелі.

Як повідомляв УНН, Венесуела знову провела переговори про посилення зв’язків з РФ.

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