Венесуела зібрала в ООН групу країн проти втручання ззовні

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса на прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку оголосив про формування групи країн, яка буде захищати принципи, закладені в статуті міжнародної організації. Відеозапис виступу викладений в Twitter МЗС Венесуели, передає УНН.