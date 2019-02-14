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Венесуэла собрала в ООН группу стран против вмешательства извне

Венесуэла собрала в ООН группу стран против вмешательства извне

Киев  •  УНН

 • 14384 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о формировании группы стран, которая будет защищать принципы, заложенные в уставе международной организации. Видеозапись выступления выложена в Twitter МИД Венесуэлы, передает УНН.

Эта группа выступает в поддержку равноправия народов и их права на самоопределение, суверенитета и равноправия членов ООН, урегулирования конфликтов мирным путем. Страны выступают против угроз применения силы и угроз вмешательства во внутренние дела.

Точный состав группы министр не назвал, но рядом с ним стояли еще 16 человек, в том числе постпред России Василий Небензя.

“Мы убеждены, что эти принципы нарушаются, что создает угрозу миру и безопасности наших народов”, — заявил Арееаса. “Все мы имеем право жить без угроз применения силы и без односторонних, незаконных мер по принуждению”, — добавил дипломат.

В ближайшие дни группа займется “повышением внимания” к опасностям, с которыми столкнулись вошедшие в группу государства, прежде всего Венесуэла. “Мы призываем страны-члены ООН присоединиться к нам в защите международного права — единственной гарантии мирного сосуществования людей”, — добавил Арреаса.

Правительство Мадуро планирует созвать конференцию в поддержку международного права в Венесуэле.

Как сообщал УНН, Венесуэла вновь провела переговоры об усилении связей с РФ.

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