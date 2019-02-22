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Венесуела прийняла запропоновану ЄС допомогу для закупівлі ліків - Мадуро

Київ • УНН

 • 7245 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Уряд Венесуели прийняв пропозицію про надання фінансової допомоги для закупівлі ліків від міжнародної контактної групи (МКГ), в яку входить ряд країн Євросоюзу. Про це повідомив у четвер президент республіки Ніколас Мадуро, передає УНН.

За його словами, віце-президент Дельсі Родрігес провела в Каракасі зустріч з представниками МКГ. “Віце-президент прийняла пропозицію про гуманітарно-технічну допомогу від ЄС по лінії ООН”, — сказав Мадуро в ході виступу, який транслювався в додатку Periscope.

Президент додав, що Каракас запросив “2 млрд доларів для фінансування поставок ліків”.

Як повідомляв УНН, російська сторона передала Венесуелі вантаж з ліками та медичним обладнанням по лінії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

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