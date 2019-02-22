Венесуэла приняла предложенную ЕС помощь на приобретение лекарств - Мадуро

По его словам, вице-президент Дельси Родригес провела в Каракасе встречу с представителями МКГ. “Вице-президент приняла предложение о гуманитарно-технической помощи от ЕС по линии ООН”, — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в приложении Periscope.

Президент добавил, что Каракас пригласил “2 млрд долларов для финансирования поставок лекарств”.

Как сообщал УНН, российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).