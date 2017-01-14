Венесуела назвала продовження санкцій з боку США агресією

“Ця агресія, знову вчинена президентом Бараком Обамою, служить частиною його спадщини у вигляді ненависті і грубих порушень міжнародних законів”, — написала Д.Родрігес.

Вона підкреслила, що влада країни “виступає категорично проти” такого рішення глави Білого дому.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама оголосив про продовження кількох пакетів санкцій запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців ще на рік.