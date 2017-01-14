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Венесуэла назвала продление санкций со стороны США агрессией

Венесуэла назвала продление санкций со стороны США агрессией

Киев • УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Венесуэльское правительство резко осудило продолжение режима санкций против России со стороны США. Соответствующее заявление разместила в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельс Родригес, передает УНН.

"Эта агрессия, снова совершенная президентом Бараком Обамой, служит частью его наследия в виде ненависти и грубых нарушений международных законов", - написала Д.Родригес.

Она подчеркнула, что власти страны "выступают категорически против" такого решения главы Белого дома.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама объявил о продлении нескольких пакетов санкций введенных 2014 по России , а также российских компаний в оккупированном Крыму, крымских и донбасских сепаратистов и бывших украинских чиновников еще на год.

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