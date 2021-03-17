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Венедіктова заявила, що не отримувала матеріалів для підписання підозри Медведчуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що є декілька кримінальних проваджень щодо народного депутата “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука, проте матеріали для підписання підозри до неї не надходили. Про це Венедіктова розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“По Медведчуку... Знову ж таки, ми розмежовуємо санкції та кримінальні провадження. Там, де є кримінальне провадження — це юридичні питання... Чи є вони? Є. Як вони розслідуються? ...Розслідує ж не генеральний прокурор. В мене немає таких функцій. До мене приходять органи слідства й кажуть: є матеріали, подивіться, треба підписати підозру. Я дивлюся доказову базу, і якщо вважаю підозру аргументованою та законною, я це роблю. На сьогодні жоден орган досудового розслідування матеріалів не надав”, — розповіла Венедіктова.

За її словами, справ щодо Медведчука декілька.

"Декілька...Справ багато, які з них перспективні — подивимося, ми працюємо в цьому напрямку“,- сказала Венедіктова.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.

А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.

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