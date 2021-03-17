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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51247 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Венедиктова заявила, что не получала материалов для подписания подозрения Медведчуку

Венедиктова заявила, что не получала материалов для подписания подозрения Медведчуку

Киев  •  УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что есть несколько уголовных производств в отношении народного депутата "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, однако материалы для подписания подозрения к ней не поступали. Об этом Венедиктова рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"По Медведчуку ... Опять же, мы разграничиваем санкции и уголовные производства. Там, где есть уголовное производство - это юридические вопросы ... Есть ли они? Есть. Как они расследуются? ... Расследует ведь не генеральный прокурор. У меня нет таких функций. Ко мне приходят органы следствия и говорят: есть материалы, посмотрите, надо подписать подозрение. Я смотрю доказательную базу, и если считаю подозрение аргументированным и законным, я это делаю. На сегодня ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, дел по Медведчука несколько.

"Несколько ... Дел много, какие из них перспективные - посмотрим, мы работаем в этом направлении", - сказала Венедиктова.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новости», куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Новые коммуникации" - ZIK, "НОВОСТИ 24 ЧАСА" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛИДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "ТВ ВЫБОР" - 112 канал, "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Ариадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский впервые прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененные ограничения -  "трудное решение".

А потом заявил, что для этого были "конкретные основания", но почему-то не назвал их.

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