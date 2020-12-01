Венедіктова закликала правоохоронні органи утриматись від конфліктів та протистоянь

Повідомляється, що порівняно з минулим роком майже вдвічі вдалося збільшити кількість викритих злочинів у бюджетній сфері та корупційних правопорушень; викрито втричі більше банд та на третину — злочинних угруповань; пред’явлено позовів на суму в понад півтора рази більше, у тому числі в бюджетній сфері — вчетверо більше.

“Окремо Генеральний прокурор зупинилася на активізації ефективної координації діяльності всіх органів правопорядку, з орієнтуванням на належну роботу без жодних конфліктів і протистоянь”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, Венедіктова додала, що цьогоріч вдалося започаткувати системну роботу з викорінення тиску на бізнес та запустити в дію довгоочікуваний інститут кримінальних проступків, який лише за 5 місяців існування вже засвідчив свою ефективність.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора готуються до трансформації місцевих прокуратур в окружні.