Венедіктова закликала правоохоронні органи утриматись від конфліктів та протистоянь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Генпрокурор України Ірина Венедіктова наголосила на активізації ефективної координації діяльності всіх органів правопорядку, з орієнтуванням на належну роботу без жодних конфліктів та протистоянь. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
Повідомляється, що порівняно з минулим роком майже вдвічі вдалося збільшити кількість викритих злочинів у бюджетній сфері та корупційних правопорушень; викрито втричі більше банд та на третину — злочинних угруповань; пред’явлено позовів на суму в понад півтора рази більше, у тому числі в бюджетній сфері — вчетверо більше.
“Окремо Генеральний прокурор зупинилася на активізації ефективної координації діяльності всіх органів правопорядку, з орієнтуванням на належну роботу без жодних конфліктів і протистоянь”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, Венедіктова додала, що цьогоріч вдалося започаткувати системну роботу з викорінення тиску на бізнес та запустити в дію довгоочікуваний інститут кримінальних проступків, який лише за 5 місяців існування вже засвідчив свою ефективність.
Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора готуються до трансформації місцевих прокуратур в окружні.