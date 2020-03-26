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Венедіктова закликала до мобілізації правоохоронної системи через коронавірус

Венедіктова закликала до мобілізації правоохоронної системи через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликала прокурорів до мобілізації в боротьбі зі злочинністю та повної мобілізації правоохоронної системи у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"Впіймати хабарника за руку – недостатньо. Корупціонери мають нести реальне покарання, відповідне тяжкості своїх злочинів. Нам потрібно відстоювати адекватні розміри застав - ціна волі не може бути мізерною порівняно з сумою неправомірної вигоди. Кількість засуджених до ув’язнення за злочини в сфері економіки з ознаками корупції надзвичайно низька, а повернення коштів державі – недостатнє. Ми маємо нарешті виявити і викорінити причини м'якої судової репресії щодо осіб, обвинувачених в економічних, службових злочинах, особливо, де збитки не відшкодовано. Очевидно прокурори не завжди послідовно відстоюють свою позицію в частині міри покарання", - наголосила Венедіктова.

Зазначається, що вона закликала прокурорів до повної мобілізації правоохоронної системи у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції.

"Вірус, як і злочинність – непростий ворог, однак ми маємо бути напоготові, щоб зупинити поширення та не дати ділкам зловживати цією складною ситуацією", - додала Генеральний прокурор.

Також учасники наради обговорили стан захисту прав дітей. Ірина Венедіктова орієнтувала органи прокуратури на посилення ювенального напрямку діяльності.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні пані Оснат Лубрані під час якої вони обговорили підтримку Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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