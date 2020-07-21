Венедіктова та Ситник підписали Меморандум зі Швейцарією про впровадження проекту повернення активів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Офіс Генерального прокурора України та Національне антикорупційне бюро України підписали Меморандум зі Швейцарією про впровадження проекту повернення активів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"У вівторок, 21 липня 2020 року, в межах державного візиту Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги в Україну, Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, Національним антикорупційним бюро України та Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва. В рамках Меморандуму сторони впроваджуватимуть проект "Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні", - йдеться в повідомленні.
Венедіктова заявила, що така співпраця призведе до великих досягнень вже за декілька років.
"Всі ми поділяємо спільну мету боротьби з корупцією, яка забирає в держави ресурси, необхідні для розвитку. В рамках нашого проекту ми зможемо удосконалити роботу правоохоронної системи, виробити ефективні механізми повернення викрадених активів, щоб їх інвестувати в майбутнє країни", - зазначила Генпрокурор.
Повідомляється, що основною метою проекту є підвищення ефективності застосування Офісом Генерального прокурора та НАБУ відповідних інструментів, методів для розслідування та кримінального переслідування кримінальних корупційних правопорушень, а також інших злочинів, вчинених у фінансовій сфері.
"Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України активно співпрацюють та координують роботу з іноземними юрисдикціями у рамках розслідування окремих кримінальних проваджень, пов’язаних з поверненням викрадених активів з-за кордону", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що задля забезпечення координації проекту Посольство Швейцарії в Україні, Офіс Генерального прокурора і НАБУ проводитимуть регулярні консультації.
Нагадаємо, Зеленський вірить, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції.