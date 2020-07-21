Венедиктова и Сытник подписали Меморандум со Швейцарией о реализации проекта возвращения активов

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 1072 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 11501 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104218 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113632 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118491 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153081 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117538 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143289 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104624 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 62176 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 86280 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 66629 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 51160 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 78549 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 114788 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 153080 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 143287 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 393701 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 344060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 1497 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 87408 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 108655 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136678 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213674 просмотра
Актуальное
Венедиктова и Сытник подписали Меморандум со Швейцарией о реализации проекта возвращения активов

Венедиктова и Сытник подписали Меморандум со Швейцарией о реализации проекта возвращения активов

Киев  •  УНН

 • 14381 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Офис Генерального прокурора Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины подписали Меморандум со Швейцарией о реализации проекта возвращения активов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Во вторник, 21 Июля 2020 года, в рамках государственного визита Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Украину, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора, Национальным антикоррупционным бюро Украины и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. В рамках Меморандума стороны будут внедрять проект "Возвращение активов и добродеятельность государственного сектора в Украине", - говорится в сообщении.

Венедиктова заявила, что такое сотрудничество приведет к большим достижениям уже через несколько лет.

"Все мы разделяем общую цель борьбы с коррупцией, которая отнимает у государства ресурсы, необходимые для развития. В рамках нашего проекта мы сможем усовершенствовать работу правоохранительной системы, выработать эффективные механизмы возвращения похищенных активов, чтобы их инвестировать в будущее страны", - отметила Генпрокурор.

Сообщается, что основной целью проекта является повышение эффективности применения Офисом Генерального прокурора и НАБУ соответствующих инструментов, методов для расследования и уголовного преследования уголовных коррупционных правонарушений, а также других преступлений, совершенных в финансовой сфере.

"Офис Генерального прокурора, Национальное антикоррупционное бюро Украины активно сотрудничают и координируют работу с иностранными юрисдикциями в рамках расследования отдельных уголовных производств, связанных с возвращением похищенных активов из-за рубежа", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для обеспечения координации проекта Посольство Швейцарии в Украине Офис Генерального прокурора и НАБУ будет проводить регулярные консультации.

Напомним, Зеленский верит, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы