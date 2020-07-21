Зеленський вірить, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вірить, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції. Про це заявив Зеленський після переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
"Хочу відзначити підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів", – сказав Зеленський.
Також президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга наголосила на важливості розбудови незалежної юридичної системи.
"Ми готові супроводжувати Україну на цьому нелегкому шляху", – зазначила Симонетта Cоммаруга.
Окрім того, президент Швейцарії зауважила, що сильна, міцна юридична система є ключем для реалізації багатьох планів.
Нагадаємо, у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.