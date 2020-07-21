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Зеленський вірить, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції

Зеленський вірить, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції

Київ • УНН

 • 11809 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вірить, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції. Про це заявив Зеленський після переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

"Хочу відзначити підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів", – сказав Зеленський.

Також президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга наголосила на важливості розбудови незалежної юридичної системи.

"Ми готові супроводжувати Україну на цьому нелегкому шляху", – зазначила Симонетта Cоммаруга.

Окрім того, президент Швейцарії зауважила, що сильна, міцна юридична система є ключем для реалізації багатьох планів.

Нагадаємо, у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.

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