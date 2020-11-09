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Венедіктова: прокуратура відстоює у судах інтереси держави на понад 90 млрд грн

Венедіктова: прокуратура відстоює у судах інтереси держави на понад 90 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прокуратура відстоює у судах інтереси держави на понад 90 млрд грн. Наразі лише Офісом Генерального прокурора забезпечується участь у справах про стягнення 1,5 млрд грн із ПАТ "Укрнафта" та майже 1,3 млрд грн із двох банківських установ. Про це у Facebook написала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.

"Боротьба за бюджетні кошти, землю і майно – наразі прокуратура відстоює в судах інтереси держави на понад 90 мільярдів гривень", - написала Венедіктова.

З її слів, цьогоріч прокурори зуміли наростити обсяги відшкодованих в інтересах держави коштів, порівняно з попередніми двома роками.

"Зараз задля наповнення фондів бюджету лише Офісом Генерального прокурора забезпечується участь у справах про стягнення 1,5 млрд грн із ПАТ "Укрнафта" та майже 1,3 млрд грн із двох банківських установ", - зазначила Генпрокурор.

Крім цього, повідомила вона, завдяки вжитим прокурорами спільно з іншими органами правопорядку заходам із руйнування схем ухилення від сплати податків, вдалося збільшити надходження до бюджету на понад 26 мільярдів гривень. Ще майже 26 мільярдів надходжень ПДВ отримала держава через припинення правоохоронцями діяльності транзитно-конвертаційних груп, які формували так звані "скрутки" - фіктивний податковий кредит.

Нагадаємо, у жовтні господарський суд Києва залишив без розгляду позов Офісу Генпрокурора про стягнення з ПАТ “Укрнафта” 1,5 млрд гривень пені за несвоєчасно сплачені дивіденди на державну частку в товаристві.

Українські Національні Новини

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