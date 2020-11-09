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Венедиктова: прокуратура отстаивает в судах интересы государства на более чем 90 млрд грн

Венедиктова: прокуратура отстаивает в судах интересы государства на более чем 90 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13441 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Прокуратура отстаивает в судах интересы государства на более чем 90 млрд грн. Сейчас только Офисом Генерального прокурора обеспечивается участие в делах о взыскании 1,5 млрд грн с ПАО "Укрнафта" и почти 1,3 млрд грн с двух банковских учреждений. Об этом в Facebook написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

"Борьба за бюджетные средства, землю и имущество - сейчас прокуратура отстаивает в судах интересы государства на более чем 90 млрд гривен", - написала Венедиктова.

По ее словам, в этом году прокуроры сумели нарастить объемы возмещенных в интересах государства средств по сравнению с предыдущими двумя годами.

"Сейчас для наполнения фондов бюджета только Офисом Генерального прокурора обеспечивается участие в делах о взыскании 1,5 млрд грн с ПАО "Укрнафта" и почти 1,3 млрд грн с двух банковских учреждений", - отметила Генпрокурор.

Кроме этого, сообщила она, благодаря принятым прокурорами совместно с другими органами правопорядка мерам по разрушению схем уклонения от уплаты налогов, удалось увеличить поступления в бюджет на более чем 26 млрд гривен. Еще почти 26 млрд поступлений НДС получило государство из-за прекращения правоохранителями деятельности транзитно-конвертационных групп, которые формировали так называемые "скрутки" - фиктивный налоговый кредит.

Напомним, в октябре суд Киева оставил без рассмотрения иск Офиса Генпрокурора о взыскании с ОАО "Укрнафта" 1,5 млрд гривен пени за несвоевременно уплаченные дивиденды на государственную долю в обществе.

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