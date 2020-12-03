Венедіктова пояснила, чи причетний Зеленський до відкриття справ проти Порошенка

“Президент Зеленський, мабуть, перший президент, який не відкриває справи проти своїх ворогів і не закриває проти друзів. Не фальсифікує. Тобто, мені здається, що пан Порошенко має розуміти, що він такий же, як і інші пани. І тут точно не йдеться про політичні переслідування. Тому що багато справ було відкрито виключно за рішенням судів. Будемо дивитися, як будуть ці справи розслідуватися. У нас різні органи слідства (працюють — ред.) щодо пана Порошенка. І ДБР розслідує, і НАБУ розслідує”, - зазначила Генпрокурор.

Додамо, що 2 листопада слідчі Державного бюро розслідувань звернулися за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що Служба безпеки України порушила проти п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка 15 нових справ.

Влітку 2020 року генпрокурор Венедіктова повідомляла, що заяви про злочини Порошенка надходять від звичайних громадян.