ДБР просить допомоги у Кіпру та Панами для розслідування справи офшорів Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань звертаються за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно п’ятого Президента України Петра Порошенка. Про це інформує пресслужба ДБР, передає УНН.
“Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення п’ятим Президентом України у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів”, — заявив в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов.
Так, за даними досудового розслідування, зазначені дії “були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах”.
“При цьому, єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто П’ятий Президент України (під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса)”, — зазначають в пресслужбі.
За даними ДБР, у реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п’ятий Президент, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.
“Таким чином, у вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 209 КК України.
Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального провадження Державне бюро розслідувань звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр”, — заявили у бюро.
Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що Служба безпеки України порушила проти п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка 15 нових справ.