ГБР просит помощи у Кипра и Панамы для расследования дела оффшоров Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований обращаются за международной правовой помощи для расследования производства в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым Президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие в юрисдикции Британских Виргинских островов", - заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
Так, по данным предварительного расследования, указанные действия "были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах".
"При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан лично Пятый Президент Украины (во время регистрации предоставленный его паспорт и указан его киевский адрес)", - отмечают в пресс-службе.
По данным ГБР, в регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый Президент, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
"Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины.
Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис Генерального прокурора за международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - заявили в бюро.
Ранее адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 15 новых дел.