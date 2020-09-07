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Венедіктова обговорила з міжнародними партнерами реформу прокуратури

Київ • УНН

 • 15518 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова провела зустріч з міжнародними партнерами, під час якої обговорила стан реформи прокуратури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Венедіктова обговорила з міжнародними партнерами реформу прокуратури

"В понеділок, 7 вересня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела координаційну зустріч з міжнародними партнерами, під час якої обговорили поточний стан реформи органів прокуратури", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у заході взяли участь представники проекту "Pravo-Justice", Консультативної місії Європейського Союзу, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародної організації з розвитку права в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, проекту "Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України", Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу, відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, правового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Генпрокурор зазначила, що наразі триває процес інституційного перетворення прокуратури на сучасний орган, який буде, ґрунтуючись на міжнародних стандартах, ефективно реалізовувати визначені у Конституції повноваження із забезпечення доступу до правосуддя у кримінальних провадженнях та координації діяльності органів правопорядку.

"Учасники зустрічі обговорили ключові етапи процесу реформи у 2020 році. Наразі триває формування нових обласних прокуратур, а наприкінці вересня розпочнеться атестація місцевих прокурорів", - зазначили в ОГПУ.

Також у активній фазі другий добір в Офіс Генпрокурора спеціалістів з-поза системи. Директор Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова представила партнерам також нові підходи до перепідготовки кадрів за принципом безперервного навчання.

Представники міжнародних організацій запевнили Офіс Генпрокурора в подальшій підтримці процесу розвитку. А Генеральний прокурор запропонувала зробити такі координаційні зустрічі регулярними.

Нагадаємо, відбулась зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з Послом Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Клодом Вільдом, на якій сторони обговорили перебіг реформи прокуратури та повернення заморожених активів у Швейцарії.

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