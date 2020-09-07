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Венедиктова обсудила с международными партнерами реформу прокуратуры

Киев • УНН

 • 15518 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами, во время которой обсудила состояние реформы прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Венедиктова обсудила с международными партнерами реформу прокуратуры

"В понедельник, 7 сентября 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела координационную встречу с международными партнерами, во время которой обсудили текущее состояние реформы органов прокуратуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители проекта "Pravo-Justice", Консультативной миссии Европейского Союза, Представительства Европейского Союза в Украине, Международной организации по развитию права в Украине, Офиса Совета Европы в Украине, проекта "Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции Украины" Антикоррупционной инициативы Европейского Союза, отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, правового отдела Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Генпрокурор отметила, что сейчас идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствам и координации деятельности органов правопорядка.

"Участники встречи обсудили ключевые этапы процесса реформы в 2020 году. Сейчас идет формирование новых областных прокуратур, а в конце сентября начнется аттестация местных прокуроров", - отметили в ОГПУ.

Также в активной фазе второй отбор в Офис Генпрокурора специалистов вне системы. Директор Тренингового центра прокуроров Украины Олеся Отраднова представила партнерам также новые подходы к переподготовке кадров по принципу непрерывного обучения.

Представители международных организаций заверили Офис Генпрокурора в дальнейшей поддержке процесса развития. А Генеральный прокурор предложила сделать такие координационные встречи регулярными.

Напомним, состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с Послом Швейцарии в Украине и Республике Молдова Клодом Вильде, на которой стороны обсудили ход реформы прокуратуры и возвращение замороженных активов в Швейцарии.

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