Венедіктова хоче "вдосконалити" КПК: до роботи над проектами запросила USAID
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова має на меті розробити Концепцію розвитку кримінальної юстиції та вдосконалення Кримінального процесуального кодексу і запросила до роботи над проектами USAID. Про це йшлося під час зустрічі Венедіктової з делегацією Агентства США з міжнародного розвитку, передає УНН.
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Зокрема, Генпрокурор наголосила, що для комплексного підходу, крім реформи правосуддя, особливої уваги потребують розробка Концепції розвитку кримінальної юстиції та вдосконалення Кримінального процесуального кодексу. Вона і запросила фахівців USAID долучитися до роботи над цими проектами.
“Майбутнє кримінальної юстиції — це діджиталізація. Ми активно працюємо над запуском електронного кримінального провадження, щоб зробити процеси оперативнішими”, — заявила Венедіктова.
Також, сторони обговорили поглиблення співпраці в сфері цифровізації, як і спільні заходи на напрямах розвитку ювенальної юстиції та відновного правосуддя.
Нагадаємо
Наприкінці вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп уклали “Додаткову угоду до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку” на суму 9 млн доларів.