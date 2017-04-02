Велопробіг пройшов у Тернополі
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Початок вело-сезону у Тернополі відзначили 18 км. велопробігом, передає коренспондент УНН.
Близько 30 велосипедистів зібрались на Театральному майдані.
"Хоча учасників не багато, своєю акцією ми можемо і хочемо привернути увагу влади щодо розвитку велоструктури у місті“,- каже співорганізатор заходу Павло Лотоцький.
Сьогодні вони вирушили у велопробіг Кутківецьким дендропарком, Пропятинським лісом і берегом річни Серет . Подолавши 18 км. маршрут, веловипедисти проведуть пікнік.
Таким чином Тернопільскі веломани ддолучились до міжнародного проекту “30 днів на велосипеді”.
" У Тернополі мешкає щонайменше 4 тис. велосипедисти, натомість у місті облаштовано лише 2 велодоріжки, при цьому одна не офіційна. Ми дуже сподіваємось що подібні акції допоможуть веломанам отримати нормальну велоструктуру у місті“, — додав П.Лотоцький.
Нагадаємо, 1 квітня “піжамний” флешмоб відбувся у Хмельницькому.