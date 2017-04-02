Велопробег прошел в Тернополе

Около 30 велосипедистов собрались на Театральной площади.

“Хотя участников не много, своей акцией мы можем и хотим привлечь внимание власти к развитию велоструктуры в городе”, — говорит соорганизатор мероприятия Павел Лотоцкий.

Сегодня велосипедисты отправились в велопробег по Кутковецкому дендропарку, Пропятинському лесу и берегу реки Серет. Преодолев 18 км. маршрут, велосипедисты проведут пикник.

Таким образом Тернопольские веломаны присоединились к международному проекту “30 дней на велосипеде”.

“В Тернополе проживает менее 4 тыс. велосипедистов, а в городе обустроено только 2 велодорожки, при этом одна не официальная. Мы очень надеемся, что подобные акции помогут веломанам получить нормальную велоструктуру в городе”, — добавил П.Лотоцький.

Напомним, 1 апреля “пижамный” флешмоб состоялся в Хмельницком .