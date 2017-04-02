Велопробег прошел в Тернополе

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 23398 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100381 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115828 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174513 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127910 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123629 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116402 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107459 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Велопробег прошел в Тернополе

Велопробег прошел в Тернополе

Киев  •  УНН

 • 12987 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Начало вело-сезона в Тернополе отметили 18 км. велопробегом, передает коренспондент УНН.

 

Около 30 велосипедистов собрались на Театральной площади.

“Хотя участников не много, своей акцией мы можем и хотим привлечь внимание власти к развитию велоструктуры в городе”, — говорит соорганизатор мероприятия Павел Лотоцкий.

Сегодня велосипедисты отправились в велопробег по Кутковецкому дендропарку, Пропятинському лесу и берегу реки Серет. Преодолев 18 км. маршрут, велосипедисты проведут пикник.

Таким образом Тернопольские веломаны присоединились к международному проекту “30 дней на велосипеде”.

“В Тернополе проживает менее 4 тыс. велосипедистов, а в городе обустроено только 2 велодорожки, при этом одна не официальная. Мы очень надеемся, что подобные акции помогут веломанам получить нормальную велоструктуру в городе”, — добавил П.Лотоцький.

Напомним, 1 апреля “пижамный” флешмоб состоялся в Хмельницком .

 

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