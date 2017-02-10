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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43233 перегляди

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Велику схованку зі зброєю викрили в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Велику схованку зі зброєю викрила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Велику схованку зі зброєю викрили в зоні АТО

Зі схрону, що був облаштований поблизу Бахмута на Донеччині, оперативники спецслужби вилучили вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 та РПГ-22, 54 постріли до підствольного гранатомета, 16 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, півтора кілограма пороху, 12 димових шашок та майже 10 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у жителя Волині вилучили арсенал зброї.

Також власнику бункеру зі зброєю в Київській області повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

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