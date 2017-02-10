Велику схованку зі зброєю викрили в зоні АТО

Зі схрону, що був облаштований поблизу Бахмута на Донеччині, оперативники спецслужби вилучили вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 та РПГ-22, 54 постріли до підствольного гранатомета, 16 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, півтора кілограма пороху, 12 димових шашок та майже 10 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у жителя Волині вилучили арсенал зброї.

Також власнику бункеру зі зброєю в Київській області повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.