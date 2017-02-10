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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Крупный тайник с оружием разоблачили в зоне АТО

Киев • УНН

 • 9468 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Крупный тайник с оружием разоблачила в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Крупный тайник с оружием разоблачили в зоне АТО

Из тайника, который был обустроен вблизи Бахмута в Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли восемь реактивных противотанковых гранат РПГ-26 и РПГ-22, 54 выстрела до подствольного гранатомета, 16 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, полтора килограмма пороха, 12 дымовых шашек и почти 10 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, у жителя Волыни изъяли арсенал оружия.

Также владельцу бункера с оружием в Киевской области сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Украинские Национальные Новости

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